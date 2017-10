Chiude Galleria Giovanni XXIII: impianti tecnologici da rimettere a nuovo

Impianti tecnologici da rimettere a nuovo e rendere pienamente funzionali nella Galleria Giovanni XXIII: il tunnel di Roma Nord che nei prossimi giorni sarà interessato dagli interventi di manutenzione ordinati dal Dipartimento SIMU.

Notte di chiusura per Galleria Giovanni XXIII

Operazioni che, per la sicurezza degli addetti e degli automobilisti stessi, comporteranno lo stop al transito veicolare: ad essere interessata dalla chiusura la canna a salire della Galleria, quella in direzione di via della Pineta Sacchetti.

Tale tratto della Giovanni XXIII sarà dunque interdetto al transito nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2017 dalle ore 22 alle ore 6.

Chiude Galleria Giovanni XIII: stop alle auto e direzioni obbligatorie

Questa la disciplina di traffico provvisorio emanata dai Vigili del Municipio XV.

Galleria Giovanni XXIII: chiusura al transito veicolare della canna in direzione Via della Pineta Sacchetti.

Via del Foro Italico: direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.

"Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione" - fanno sapere da via Caprilli.