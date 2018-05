Roma sprofonda: corso Francia allagato e auto in una voragine

Strada allagata e disagi tra Corso Francia e Collina Fleming dove questa mattina i residenti si sono svegliati con il forte gorgoglio dell'acqua e via Giuseppe Pecchio trasformata in un vero e proprio fiume in piena.

Allagamento a Corso Francia

Alla base dell'allagamento, che ha coinvolto buona parte della traversa partendo proprio dall'intersezione con Corso Francia, la rottura improvvisa di una conduttura d'acqua. La falla più grossa all'altezza del civico 230 di Corso Francia dove un'automobile, una Lancia, è sprofondata in una voragine.

Perdita d'acqua in via Pecchio

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno già transennato parte della strada. Acqua sulla carreggiata e traffico rallentato.

Per chi arriva dal centro e ha già superato la svolta per via Flaminia, l'unica alternativa per salire a Collina Fleming è percorrere via Valdagno.

