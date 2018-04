Degrado e abbandono al Fleming: l'area giochi è terra di nessuno

Giochi distrutti e accatastati sui lati, staccionate divelte e cestini stracolmi: il parchetto di via Valdagno è una pattumiera a cielo aperto.

Soffre l'area verde di Collina Fleming che, nonostante la chiusura ordinata dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è preda di incivili e vandali.

"L'area giochi di via Valdagno è diventata luogo di degrado e abbandono. Al suo interno proliferano bottiglie di alcolici, segno del fatto che l’area, abbandonata a se stessa ed incustodita, è diventata in breve tempo meta preferita consumatori di birra e rum” - denuncia in una nota Stefano Erbaggi, del Movimento Azione XV.

Da qui la segnalazione e il sollecito a Campidoglio e Municipio invitati ad intervenire e "predisporre nel più breve tempo possibile - si legge nel documento di Erbaggi - le azioni necessarie al ripristino delle strutture ludiche e alla riapertura al pubblico dell’area giochi di via Valdagno”.