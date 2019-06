Dai locali alle scuole, il Fleming fa "baldoria": musica, happy hour e negozi aperti fino alle 22

Una grande festa di quartiere capace di coinvolgere dai bambini agli adulti, dalle attività di somministrazione alle scuole passando per negozi e boutique. E' Fleming Spring Party l'evento promosso e organizzato da Fleming Shopping, con il patrocinio del Municipio XV, per fare networking e godersi qualche ora di shopping a condizioni riservate e inusuali.

Il Fleming in festa: negozi aperti fino alle 22 e happy hour

Già perchè giovedì 6 giugno Collina Fleming rimarrà accesa: in via Flaminia Vecchia e in via Nitti, i negozi resteranno aperti, dalle 19 alle 22 e qualcuno addirittura alle 23, con promozioni dedicate all’evento mentre i bar aderenti all’iniziativa proporranno l’Happy Hour a prezzo fisso. Una buona occasione per brindare con cocktail, vino o bibita accompagnati da prelibati appetizers.

Al Fleming festa anche per i bambini

Ma non solo acquisti e aperitivi. Per tutti i bambini compresi fra i 5 e i 9 anni verrà allestita la palestra della scuola Nitti con animazione per farli divertire e permettere ai grandi di godersi qualche ora in pieno relax fra negozi e drink.

Music corner e band itinerante per le vie di Collina Fleming

Un quartiere in festa, due strade che diventano un'unica piazza. Ad accompagnare le tre ore di evento tanta musica e una band itinerante con danze e musiche popolari per chi volesse lasciarsi coinvolgere e cimentarsi in una pizzica o una tarantella.

I punti fissi di musica saranno nello spazio adiacente la Profumeria Muzio in via Flaminia Vecchia (altezza incrocio con Via Boccardo), nello slargo di fronte il parchetto del Preziosissimo Sangue, sempre in via Flaminia Vecchia (altezza incrocio con Via Nitti) e davanti al KeyFood di via Nitti.

La Band Itinerante con musica popolare e danze partirà invece dal Ristorante Gradito per fare poi tappa da Don Choc. Il gran finale con spettacolo musicale e danze sulla “Terrazza” in fondo a via Nitti.

Fleming Spring Party: tutte le attività in festa

Questi i negozianti e le attività Food and Beverage, quasi 40 in tutto, che aderiscono all’iniziativa e presso cui si potranno fare acquisti con scontistiche dedicate oppure godersi un aperitivo con gli amici o la famiglia.

Fello – Via Flaminia 581/583 (Food & Beverage); Federica Malori – Via Flaminia 608 (Calzature donna); Cantiere – Via Flaminia 612 (Abbigliamento donna); Chihuahua Boutique – Via Flaminia 624 (Articoli per animali); Mimì et Mamà – Via Flaminia 632 (Abbigliamento bambina e donna); Tabaccheria Fleming – Via Flaminia 637 (Tabacchi e cartoleria); Tecnorete – Via Flaminia 639 (Immobiliare); EDW 932 – Via Flaminia 642 (Abbigliamento uomo); Parrucchiere Mondaini – Via Flaminia 643 (Estetica); Profumerie Muzio – Via Flaminia 648 (Profumeria); Gradito al Fleming – Via Flaminia 650 (Food & Beverage); Arduini & Bezzi – Via Flaminia 651 (Abbigliamento donna e gioielleria); Bon Bon – Via Flaminia 652 (Estetica); Eureka TIM – Via Flaminia 654 (Telefonia); Eureka TRE – Via Flaminia 654 (Telefonia); Andromeda Viaggi – Via Flaminia 655 (Agenzia di viaggi); Galdino – Via Flaminia 659/661 (Abbigliamento e intimo adulti e bambini); Caffè Fleming – Via Flaminia 677 (Food & Beverage); C.U.C.I.N.A. – Via Flaminia 679 (Articoli per la casa); KeyFood – Via Flaminia 685 (Food & Beverage); Marina Lari – Via Flaminia 687 (Abbigliamento donna); Nouvelle Lune Boutique – Via Flaminia 693 (Abbigliamento Donna anche taglie grandi); Federica Russo – Via Flaminia 693c (Abbigliamento donna); Luxury House – Via Flaminia 730b (Immobiliare); Rorò Caffè – Via Flaminia 732a (Food & Beverage); Mine Bistro Bottega – Via Flaminia 732b (Food & Beverage); Don Choc – Via Flaminia 732e (Food & Beverage); Linea Fleming – Via Loria 8b (Parrucchiere); Buoncaffè Cialde&Capsule – Via Nitti 1a (Distributore Capsule); Alimentari Fedeli – Via Nitti 29 (Food & Beverage); Profumerie Muzio – Via Nitti 36 (Profumeria); La Farfalla – Via Nitti 52 (Abbigliamento e intimo donna); Eco Store – Via Nitti 54 (Cartucce); Jade ‘Bijoux – Via Nitti 56 (Bigiotteria); Colosseum Computer – Via Nitti 66 (PC e Telefonia); Ottica Nitti – Via Nitti 68 (Ottica); Simona Fiori Boutique – Via Nitti 7 (Abbigliamento donna).