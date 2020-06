Si rompe tubatura: geyser in via Flaminia

Pomeriggio di caos in via Flaminia dove ieri mercoledì 10 giugno, poco dopo le 15, un getto d'acqua alto oltre due metri ha scombussolato routine di quartiere e per qualche ora rallentato anche la viabilità.

Geyser in via Flaminia

All'incrocio tra via Flaminia e via Monterosi, ai piedi di Collina Fleming, un vero e proprio geyser quello immortalato da residenti e passanti: sul posto immediato l'arrivo delle squadre di Acea e della Polizia Locale di Roma Capitale impegnata a disciplinare il traffico.

Collassa tubatura in via Flaminia

Per qualche ora palazzine limitrofe senza acqua. Fortunatamente disagi limitati al transito delle auto in entrata dalla consolare.Non è la prima volta che il Fleming si trova alle prese con condutture collassate e allagamenti: appena un mese fa era toccato a via di Villa Severini, dall'altra parte del Fleming sul lato di Corso Francia.

