Fleming e Vigna Clara sprofondano, petizione ad Acea: "Intervenga sulle condotte"

Le condutture idriche di Vigna Clara che cedono a più riprese creando voragini e allagamenti con strade chiuse, transennamenti e cantieri che più di una volta negli ultimi mesi hanno mandato in tilt il quartiere e con esso la via dello shopping di Roma Nord. Sull'altro versante identico destino per il Fleming dove le voragini di via Flaminia sono diventate un vero e proprio incubo per residenti e commercianti.

Fleming e Vigna Clara sprofondano

Prima quella dell'aprile scorso che per due settimane ha tenuto in ostaggio l'intera zona, poi le due ravvicinate nel tempo e nello spazio che tutt'oggi rendono la vita e il transito su via Flaminia un vero e proprio calvario. Cantieri perenni e il timore di geyser improvvisi, oltre che la paura per danni più strutturali: così da mesi si vive a Collina Fleming.

Negozi e attività di ristorazione celati dietro le reti metalliche dei cantieri, code lunghissime per uscire e rientrare in casa, traffico congestionato ovunque vista l'importanza del tratto interessato dal senso unico alternato.

La petizione ad Acea: "Intervenga per evitare danni più gravi"

Così Roma Nord ha deciso di farsi sentire. "Fleming e Vigna Clara sono ostaggio del malfunzionamento delle condotte idriche Acea. Queste, vecchie e malfunzionanti, spesso creano voragini e crolli. Creando gravissimi disagi alla circolazione, mancanza di acqua alle abitazioni e gravissimi danni per i commercianti. Sono anni che non vengono o vengono fatte in maniera superficiali le opere di manutenzioni. La manutenzione è fondamentale in qualsiasi opera o fabbricato, figuriamoci per il prezioso utilizzo che è l'acqua, tanto necessaria ma anche letale se gestita male" - scrivono i residenti in una petizione online su Chenge.org

La richiesta ad Acea è che il quartiere venga monitorato e curato in maniera più capillare e risolutiva. "Acea - si legge nell'istanza - deve attivarsi al più presto onde evitare danni strutturali a case, negozi e strade".

Il Municipio su piano investimenti e manutenzione

Ad inizio gennaio l'impegno in linea del Municipio XV che per il Fleming ha chiesto videoispezioni e verifiche del sottosuolo, oltre a pretendere l'utilizzo degli utili di Acea per la manutenzione ordinaria delle reti con la programmazione di eventuali investimenti che possano evitare ai quartieri di Roma Nord nuove voragini.