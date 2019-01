Il Fleming sprofonda, altra voragine su via Flaminia: è la seconda in due mesi

Traffico paralizzato al Fleming dove questa mattina si è aperta una nuova voragine, ad appena venti metri da quella che da fine novembre tiene letteralmente in ostaggio la Collina di Roma Nord.

Nuova voragine in via Flaminia

La falla si è aperta all'altezza del civico 631: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso e gli agenti della Polizia Locale per deviare il traffico della zona già ampiamente a rilento a causa del semaforo con senso unico alternato che regola la viabilità intorno al cantiere della voragine precedente.

Le voragini incubo del Fleming

Già perchè da qualche tempo le voragini per il Fleming sono un vero e proprio incubo: prima quella nel mese di aprile, due settimane di cantiere e transenne, poi quella di novembre inoltrato con la fine dei lavori prevista entro febbraio, questa mattina l'ultima.

Un disagio senza fine per residenti e commercianti, per tutti coloro che utilizzano quella parte della Flaminia: un tratto nevralgico per chi dal Fleming scende su Corso Francia in direzione Tangenziale o centro, altrettanto importante per chi invece lo utilizza per arrivare, evitando semafori e intersezione con la Cassia, verso Saxa Rubra e GRA.

Nell'immediato futuro del Fleming dunque, in attesa delle video ispezioni e degli investimenti per ammodernare le condotte chiesti dal parlamentino del Municipio XV, ancora un cantiere e una nuova parte di strada a senso unico alternato.