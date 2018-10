Intervento di pulizia per Galleria Farnesina: chiude via del Foro Italico

Intervento di pulizia per Galleria Farnesina dove gli addetti di Ama saranno a lavoro nella notte dell'11 ottobre 2018.

Un intervento che, per risultare maggiormente efficace e tutelare l'incolumità degli operatori impegnati, richiederà la chiusura del transito veicolare di via del Foro Italico, nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via Monti della Farnesina.

Pulizie direzione Stadio Olimpico: chiude Galleria Farnesina

Per questo la Polizia Locale del Municipio XV ha emanato una disciplina di traffico provvisoria. Allo scattare della mezzanotte dell'11 ottobre, fino alle 6, su via del Foro Italico è stata stabilita la chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Stadio Olimpico, nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Monti della Farnesina.

Direzione obbligatoria a destra, all'intersezione con viale di Tor di Quinto, per chi proviene da via Salaria.

Su viale di Tor di Quinto: direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la rampa di via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico. Su Corso di Francia: direzione obbligatoria diritto,all'intersezione con la rampa di via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico.