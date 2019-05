Manutenzione agli impianti: Galleria Fleming chiude per due notti

Chiude per due notti Galleria Fleming, il tunnel di Roma Nord su via del Foro Italico all'altezza dello Stadio Olimpico.

Per consentire la manutenzione degli impianti all'interno della galleria il traforo sarà chiuso dalle ore 22 del 7 maggio alle ore 6 dell'8, in direzione Stadio Olimpico, nel tratto compreso tra Viale Tor di Quinto e Corso di Francia.

Nell'arco di tempo indicato vigerà una disciplina di traffico provvisoria con strade sbarrate e percorsi alternativi rispetto a quelli consueti.

In via del Foro Italico: direzione obbligatoria a destra, all'intersezione con Viale di Tor di Quinto, provenienza Via Salaria; in viale di Tor di Quinto: direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la rampa di Via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico.

Con lo stesso orario 22-6, nella notte tra giovedì 9 maggio e venerdì 10 il cantiere interesserà l'altra canna della Galleria Fleming, ovvero quella in direzione Salaria.