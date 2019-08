Fleming, principio di incendio in palestra: fumo e fiamme nel seminterrato

Un corto circuito. Questo alla base dell'incendio verificato in una palestra in via Flaminia, nel quartiere Fleming di Roma Nord. Le fiamme sarebbero scoppiate, secondo le prime analisi, da un guasto di un macchinario del locale posto al seminterrato di una palazzina.

Il locale, chiuso per ferie, ha riportato lievi danni ad una tapparelle e l'annerimento di qualche parete. Pochi danni e tanto spavento. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso, che al momento escludono la pista dolosa.