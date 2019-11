Rientra in casa e trova il ladro, scovato dalla polizia nel bagno di uno studio medico

E' rientrata in casa e ci ha trovato un ladro. E' accaduto nella tarda mattinata di lunedì 18 novembre al Fleming, a Roma nord, dove la polizia ha poi arrestato un 'topo d'appartamento'.

In particolare l'allerta alla polizia è scattata intorno alle 12:30 da parte della proprietaria di casa. In via Bevagna arrivano gli agenti dei commissariati Ponte Milvio e Flaminio ma il ladro sembra in un primo momento riuscito a dileguarsi.

I testimoni riferiscono agli agenti di non averlo visto scappare e così i poliziotti cominciano le ricerche nella palazzina dove si era intrufolato. Una scelta che si è rivelata giusto, con le forze dell'ordine che hanno poi scovato il ladro nascosto nel bagno di uno studio medico che si trova nello stesso immobile dove era l'appartamento che aveva provato a ripulire.

Fermato dalla polizia il ladro è stato trovato in possesso di alcuni grimaldelli. Accompagnato negli uffici del Commissariato Ponte Milvio è stato quindi identificato in un pregiudicato italiano di 54 anni ed arrestato per "tentato furto".