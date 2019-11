Open Fleming: la Collina si anima con concerti in strada e negozi aperti fino alle 23

Una giornata di festa e svago, ma anche di cultura, spettacoli, mostre, libri e naturalmente musica. Venerdì 22 novembre in occasione della Festa di Santa Cecilia, patrona della musica, c'è Open Fleming.

Open Fleming: negozi aperti e concerti in strada

La Collina residenziale di Roma Nord si anima con concerti in strada e aperture straordinarie. Durante l'evento ideato da Associazione Fleming Shopping, con il patrocinio del Municipio XV, i negozi aderenti resteranno aperti fino alle 23 regalando a tutti la possibilità di una passeggiata in notturna fra le vetrine.

Bar, locali e gelaterie proporranno alcune specialità gastronomiche preparate per l'occasione.

Il Fleming si anima: concerti itineranti

Via Flaminia, via Nitti e via Roccaporena le strade al centro dell'evento dedicato al quartiere Fleming che sarà investito dalle note musicali: artisti e cantanti si esibiranno in un percorso itinerante.

Spazio poi alle attività per i più piccoli: per i bambini fra i cinque e i nove anni l'appuntamento è nella palestra della scuola di via Nitti, dove ad attenderli ci saranno giochi, attività sportive, letture e animazione.