Cassonetti strapieni e rifiuti in strada: al Fleming arrivano i gabbiani

Cassonetti stracolmi e immondizia che si accumula sui marciapiedi e ai margini della strada. L'emergenza rifiuti che sta investendo la Capitale non ha risparmiato nemmeno collina Fleming dove le pattumiere continuano a traboccare.

Meno rispetto ai giorni nel pieno delle feste natalizie ma il panorama in via Flaminia come nelle stradine più interne non cambia. Così al Fleming, richiamati dai rifiuti non raccolti o abbandonati, sono arrivati i gabbiani. "Una vera e propria invasione" - racconta una residente di via Flaminia.

Qualche esemplare attento e pronto al guizzo vicino ai cassonetti, qualche altro sul tettino delle automobili posteggiate in attesa del "gustoso" pasto offerto da Ama, dallo sfacelo romano sul fronte rifiuti ma anche da qualche brutto esempio di inciviltà.

Roma Nord, dopo i cinghiali, accoglie i gabbiani.