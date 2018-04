Fuga di gas a via Fabbroni: transenne tra Cassia e Flaminia

Pasqua di apprensione in via Fabbroni, traversa del Municipio XV che congiunge via Flaminia Nuova e via Cassia. Poco dopo le 11.30 di domenica la strada è stata chiusa al traffico a causa di una fuga di gas: sul posto sono arrivati gli addetti di Italgas che hanno tentato di rintracciare e arginare la perdita effettuando alcuni scavi.

Verifiche e accertamenti ancora in corso: via Fabbroni, dal 1 aprile, è infatti tuttora chiusa al transito. Nessuna possibilità di ingresso per chi proviene da via Flaminia; varco aperto invece, solo per residenti e traffico locale, per chi arriva da via Cassia.

Così per andare da via Flaminia sulla Cassia e viceversa gli automobilisti dovranno fare il giro lungo, chissà ancora per quanto: nessuna notizia infatti sui tempi di riapertura della strada, ostaggio di oltre 200 metri di transenne.