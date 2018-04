Vigna Clara: discariche abusive intorno alla stazione fantasma

Una stazione del tutto nuova, moderna ma inutilizzata: la stazione Vigna Clara, uno dei due estremi della tratta verso Valle Aurelia, è totalmente funzionante ma inoperativa.

Vigna Clara stazione fantasma

A bloccare i treni da Roma Nord verso la metro A il ricorso al TAR sulla riattivazione della linea Vigna Clara-Valle Aurelia: così la tratta, rimessa in sesto dopo oltre 25 anni, è bloccata. Fantasma come la stazione Vigna Clara che rischia adesso di tornare al passato, preda di vandali e incivili.

Se gli accessi alle banchine risultano ben serrati è l'intorno a preoccupare i residenti. Recinzioni divelte, muri imbrattati dai writers, verde incolto e incuria diffusa.

Discariche abusive intorno a stazione Vigna Clara

Degrado che chiama degrado. Così in via Monterosi, proprio accanto alla stazione fantasma, si moltiplicano le discariche abusive: gli angoli più lontani e nascosti diventano terreno fertile per lo sversamento selvaggio e illecito dei rifiuti.

Decine i sacchetti di immondizia abbandonati nel verde, cumuli enormi di inerti e calcinacci nascosti tra reti accartocciate e aiuole selvagge.

Un ritorno al passato che il Fleming vuole scongiurare chiedendo una bonifica immediata di quei terreni a RFI con sollecito pure al Municipio XV. Affinchè in quell'angolo di Roma Nord ad una stazione fantasma non si aggiunga degrado più che reale.