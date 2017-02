Il M5s del Municipio XV ha un nuovo capogruppo: è Francesco Ardu

Il M5s del Municipio XV ha un nuovo capogruppo, al termine della votazione tra i componenti dello schieramento pentastellato del Roma Nord è stato eletto Francesco Ardu, già presidente della Commissione Commercio e vicepresidente della Trasparenza.

Ardu, sostituirà la capogruppo uscente Tiziana Mancini, alla quale tutto il Gruppo grillino ha voluto rivolgere un ringraziamento "per il lavoro svolto egregiamente".

Un cambio in corsa che, almeno nell'ambiente grillino, era nell'aria: non tanto per quella mail di una consigliera che a tre giorni dall'insediamento "sconfessava" la collega scelta per tale ruolo, ma perchè i Cinque Stelle del Quindicesimo hanno annunciato la volontà di ruotare le cariche ogni sei mesi.

"Abbiamo deciso di rimettere in discussione e ruotare le cariche assunte con una certa scadenza temporale perchè siamo da sempre convinti che la politica debbano farla i cittadini e i consiglieri portavoce attraverso i loro voti possano in tal senso concretizzare le loro scelte" - ha spiegato il neocapogruppo a RomaToday dicendosi felice per l'incarico che i suoi colleghi hanno voluto conferirgli. "Una grande responsabilità e un ruolo che spero di svolgere nel migliore dei modi" - ha aggiunto Ardu.

"Un grande in bocca al lupo e buon lavoro" - ha scritto il Gruppo degli Attivisti e Portavoce del M5s del Municipio XV al consigliere, unendosi ai tanti messaggi di congratulazioni ricevuti da Ardu a poche ore dalla sua nomina a capogruppo.