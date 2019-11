Galleria Giovanni XXIII si fa "più luminosa": chiude il tunnel di Roma nord

Galleria Giovanni XXIII chiusa, ancora una volta. Per consentire lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione e sostituzione dei quadri elettrici nel tratto tra via del Foro Italico e via Trionfale fitto il calendario delle chiusure della "canna nord" del tunnel.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: ecco quando

Si comincia venerdì 22 novembre: Galleria Giovanni XXIII sarà chiusa in direzione Pineta Sacchetti dalle ore 21.

Il giorno seguente, sabato 23 novembre, traffico interdetto per tutto il giorno con la riapertura del tunnel di Roma nord prevista per le ore 9 di domenica 24.

Stesso programma di chiusure per il week end successivo: chiusura alle 21 di venerdì 29 novembre, sabato 30 niente veicoli per tutto il giorno fino alle 9 del 1 dicembre.

L’intervento, eseguito da Acea-Areti e coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, va a completare le sostituzioni delle lampadine a Led già effettuate nel 2018 nella “canna nord” del sottovia.

Chiusura Galleria Giovanni XXIII a dicembre

Disposta anche una lunga serie di chiusure serali nel corso del mese di dicembre. Per i giorni del 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dicembre la Galleria Giovanni XXIII chiuderà dalle ore 21 con riapertura il giorno successivo alle ore 6.

Nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre, il 7,8,12, 15 e 22 dicembre non è prevista alcuna chiusura.

L'assessora Meleo: "Galleria Giovanni XXIII più luminosa"

“Continuiamo a rendere più luminosa la galleria Giovanni XXIII – spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo – con degli interventi specifici e adeguando i precedenti impianti alla nuova tecnologia a Led. Da quando è stata rinnovata l’illuminazione nel sottovia, abbiamo migliorato la visibilità per gli automobilisti che ora percorrono la galleria in sicurezza”.

Chiude Galleria Giovanni XXIII: stop alle auto verso Pineta Sacchetti

In occasione della chiusura di Galleria Giovanni XXIII questo quanto disposto dalla Polizia Locale di Roma Capitale: stop al transito nel tunnel in direzione Pineta Sacchetti, direzioni obbligatorie.

Galleria Giovanni XXIII: chiusura al transito veicolare della canna in direzione via della Pineta Sacchetti; viale Antonino di San Giuliano, direzione obbligatoria diritto prima dell’intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanna XXIII. Via del Foro Italico: direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la Galleria Giovanna XXIII, direzione Via della Pineta Sacchetti.