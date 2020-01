Nella Galleria Giovanni XXIII è già luglio: tunnel chiuso per un incidente, caos a Roma nord

Incidente sotto al tunnel e Galleria Giovanni XXIII chiusa in direzione Stadio Olimpico. E’ un pomeriggio di passione per Roma nord: il sinistro avvenuto all’interno della “canna sud”, il secondo nella giornata di oggi, ha causato la temporanea chiusura di tutti gli ingressi in direzione Salaria.

Chiusa per incidente Galleria Giovanni XXIII

Un vero e proprio “tappo” alla circolazione del quadrante nord ovest della città. Galleria Giovanni XXIII, nella sua parte orientale prolungamento di via del Foro Italico, è infatti l’arteria di congiunzione dei quartieri Monte Mario e Trionfale alla Tangenziale, al Foro Italico, Corso di Francia e Tor di Quinto. Un asse viario capace di mettere in connessione veloce Pineta Sacchetti, Battistini e Torrevecchia, ma anche Cortina D’Ampezzo, con le principali strade di Roma nord: dal lungotevere alla Flaminia.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: traffico in tilt

Così la chiusura del tunnel ha mandato in tilt il traffico di quei quartieri. Code in via Mario Fani , via Trionfale, via della Camilluccia, via Stresa, via della Pineta Sacchetti e via dell' Acquedotto del Peschiera.

“Tangenziale chiusa, tutto bloccato”; “Panico ovunque”; “Code a scendere verso il tunnel” – si susseguono i messaggi dei romani sui social. “Prove generali per la chiusura di Galleria Giovanni XXIII” – aggiunge Alberto Kustermann, già coordinatore di Fratelli d’Italia per il Municipio XV.

In Galleria Giovanni XXIII è già luglio

Uno scenario, quello odierno, che ha catapultato Roma nel mese di luglio. Si perché in estate, dopo l’Europeo di calcio, Galleria Giovanni XXIII sarà chiusa, proprio in direzione Salaria-Stadio Olimpico, per permettere i lavori di manutenzione. Forse per quel tempo andrà meglio, senza scuole e con più di qualche romano già in vacanza. La speranza è che i lavori annunciati si concludano in tempi brevi: cioè prima che suoni la nuova campanella e che tutti tornino al lavoro.

Galleria Giovanni XXIII chiusa dal 20 gennaio

Intanto, nonostante petizioni e richieste, il Comune sulla chiusura di Galleria Giovanni XXIII tira dritto: il tunnel di Roma nord dal 20 gennaio e per “35-40 giorni” resterà chiuso in direzione Pineta Sacchetti per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Per quel mese abbondante sì che il traffico sarà da “bollino rosso”.