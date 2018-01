Restyling per Galleria Giovanni XXIII: 4milioni e un anno di lavori

Un anno di lavori e circa 4milioni di euro di investimento: questo quanto previsto da un bando del Comune per i lavori di manutenzione di Galleria Giovanni XIII, il tunnel che collega le zone di Corso Francia e Foro Italico a Monte Mario e Trionfale.

Galleria Giovanni XIII: il tunnel nevralgico di Roma Nord

Un asse viario importante per tutto il quadrante nord ovest della Capitale che, a oltre tredici anni dalla sua inaugurazione, si avvia dunque verso il restyling completo. Da rimettere in sesto il manto stradale, il rivestimento della galleria oltre alla segnaletica orizzontale e verticale.

L'inaugurazione nel dicembre 2004

Dal taglio del nastro del dicembre del 2004, nonostante piccoli interventi di manutenzione ordinaria, i segni del tempo per Galleria Giovanni XXIII sono più che evidenti: asfalto malconcio, cartelli stradali e strisce sbiaditi e anneriti dallo smog, pannelli instabili e illuminazione a intermittenza.

Che dire poi di quegli allagamenti che spesso costringono alla chiusura del tunnel con conseguente congestionamento del traffico. Così gli interventi previsti sembrano più che necessari.

Per Galleria Giovanni XXIII 4milioni e un anno di lavori

Lavori per 3.969.068 euro, finanziati attraverso l’alienazione di quote delle aziende partecipate di Roma Capitale prevista nel piano degli investimenti 2017-2019, che potrebbero partire già nella prossima Primavera. Roma Capitale ha infatti stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il 9 febbraio prossimo con apertura delle buste il 21 dello stesso mese.

"L'aggiudicazione - si legge nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

Trecentosessantacinque i giorni lavorativi previsti per portare a termine il complesso intervento: ci vorrà dunque oltre un anno per vedere come nuova la Galleria Giovanni XXIII.