"Nessun pericolo o criticità": ma i giardini delle scuole di Roma Nord restano chiusi

Nessun segno di instabilità o di inclinazione drastica, niente rotture o rami pendenti, nessuna situazione di criticità dovuta agli effetti meteorologici della nevicata di fine febbraio. Parlano chiaro le relazioni dell'ufficio tecnico del Municipio XV alle prese con i sopralluoghi effettuati nei giardini delle scuole di Roma Nord.

Spazi all'aperto dei quali però, a due mesi da Roma imbiancata, gli alunni non possono ancora godere. Così, nonostante i tecnici non abbiano riscontato pericoli evidenti, attività didattiche e ricreazione degli scolari del Quindicesimo si svolgono ancora tutte al chiuso. Nelle scuole dell'infanzia Il Trenino, Colli d'Oro, La Mimosa così come nella materna Mengotti, Il Bruchetto oppure le elementari di Sesto Miglio.

"Manca la volontà di assumersi la responsabilità aggrappandosi alla burocrazia" - denuncia il vicepresidente della Commissione Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera.

"Come si può evincere dalle relazioni in quasi tutte le scuole non sono state riscontrate particolari criticità. Ci domandiamo quindi cosa aspetti l'amministrazione del Municipio Roma XV ad aprire i giardini" - incalza il consigliere del Pd ricordando come dalla nevicata siano passati già due mesi. Poche le risposte date ai genitori con i bambini che, nonostante le temperature primaverili e le giornate soleggiate, sono dunque costretti in classe.

"Le relazioni hanno stabilito che in molti giardini non sussistono elementi ostativi alla riapertura, tenerli ancora chiusi - sottolinea Ribera - è vergognoso, una vera ingiustizia nei confronti dei bambini".

Nel Municipio XV intanto proseguono sopralluoghi e verifiche con via Flaminia 872 che probabilmente punta a riaprire i giardini dei plessi scolastici tutti contemporaneamente.

Una questione portata, con una proposta di risoluzione fuorisacco, anche nel parlamentino di Roma Nord: la richiesta è quella di riaprire immediatamente gli spazi verdi scolastici in cui non sono state rilevate criticità o pericoli per i bambini "i quali - sottolinea Ribera - hanno pagato anche troppo tutta questa inefficienza".