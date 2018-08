Cadono calcinacci dal ponte: Flaminia e rampa di Grottarossa a carreggiate ristrette

Via Flaminia e il cavalcavia di Grottarossa ancora a carreggiate ristrette. L'indomani, dopo l'allarme per alcuni calcinacci caduti dal ponte sulla consolare romana, è ancora da traffico a rilento per gli automobilisti di Roma Nord.

Cadono calcinacci dal ponte della Flaminia

La Polizia Locale, in accordo con i Vigili del Fuoco, ha infatti ordinato il restringimento di carreggiata su via Flaminia, altezza Grottarossa, in entrambe le direzioni.

Un provvedimento adottato per permettere i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia evitando le sollecitazioni allo stesso. Restringimento di carreggiata anche per il ponte.

Flaminia e rampa Grottarossa a carreggiate ristrette

Così dopo le oltre tre ore di coda di ieri pomeriggio la Flaminia si è risvegliata ancora con il traffico rallentato: i maggiori disagi verso il centro. Auto in fila anche su via di Grottarossa, scelta da molti come alternativa alla Flaminia ma anch'essa ristretta all'altezza della rampa.

"Da una verifica visiva non sono stati evidenziati pericoli per l'integrità della struttura portante del ponte ma solo un ammaloramento degli elementi di rivestimento della base di appoggio del guard-rail, con distacco di piccole porzioni d'intonaco e calcestruzzo" - hanno rassicurato ieri i Vigili del Fuoco a margine dell'intervento.

Sul ponte di via Flaminia si lavora ancora per la messa in sicurezza: eliminazioni delle parti in distacco e dei potenziali pericoli quanto in corso.