Danno improvviso su condotta: Grottarossa si ritrova senz'acqua

Risveglio senza acqua a Grottarossa, sulla Cassia. In seguito al danno improvviso su una conduttura di Acea parte del quartiere del Municipio XV si è ritrovato con i rubinetti a secco.

Grottarossa senza acqua

Le utenze interessate dal disservizio sono quelle a ridosso della consolare. Sin dal mattino i primi segnali: flusso debole e pressione scarsa. Da li le segnalazioni dei cittadini ad Acea Ato2 e sui social. Un guasto, sul versante Grottarossa, che appare dal raggio limitato.

Risveglio a secco per la Trionfale

Nei quartieri limitrofi, a quanto si apprende, non v'è alcun problema fatta eccezione per quelli al di la della Trionfale: a causa di un guasto in zona Ottavia a secco pure Selva Nera, Selva Candida, Trionfale, Sant’Andrea, Palmarola e Lucchina.

Acea a lavoro per ripristinare servizio

Intanto Acea Ato2 fa sapere che una squadra del pronto intervento è lavoro "per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile". Intanto però in zona Cassia-Grottarossa potrebbero verificarsi ancora abbassamenti di pressione e mancanza di acqua.