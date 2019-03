Nuovi bus sulla linea 029 verso il Sant'Andrea, la Sindaca: "Niente più interruzioni"

Dodici metri di lunghezza, livrea bianca, due porte e 82 posti a disposizione: nuovi bus per la linea 029, quella che collega la stazione Saxa Rubra con largo Sperlonga passando per l'Ospedale Sant'Andrea.

Nuovi bus per lo 029 verso ospedale Sant'Andrea

Dei nuovi mezzi noleggiati da Atac, oltre quelli diretti al Bambino Gesù, alcuni sono già in circolazione nella tratta che serve il nosocomio di Roma Nord.

"In pochi giorni i nuovi autobus in circolazione stanno già portando i primi benefici per chi utilizza il trasporto pubblico locale in diverse zone della nostra città. Grazie ai nuovi mezzi abbiamo recuperato un altro collegamento per questa struttura ospedaliera. Un'altra linea che, negli anni è andata in sofferenza, non subirà più brusche interruzioni" - ha commentato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Nuovi bus Atac per Roma

Messi su strada i primi 38 nuovi mezzi, entro aprile ne arriveranno altri 70 mentre "entro l'estate - ha ricordato la prima cittadina - potremo contare sui 227 nuovi autobus acquistati con gara Consip. Obiettivo è ottenere risultati visibili nel più breve tempo possibile: recuperare corse e diminuire le attese alle fermate".

Linea 029: il percorso

Stazione Saxa Rubra

Quarto Peperino/Filacciano

Quarto Peperino/Jonas Edward Salk

Quarto Peperino/Grottarossa

Grottarossa/ospedale Sant'Andrea

Grottarossa/Quarto Annunziata

Grottarossa/Stefanini

Largo Sperlonga