Sant'Andrea: traffico e lunghe code vicino l'ospedale, appello a Comune e Anas

Macchine incolonnate, ambulanze bloccate e pazienti costretti a raggiungere l'ospedale a piedi. Succede a Roma, al Sant'Andrea dove, in una lettera alla prefettura di Roma e alla Regione Lazio, la direzione generale del nosocomio sottilnea la gravità di "un problema di ordine pubblico e di interruzione di pubblico servizio dovuto alla impossibilità oggettiva delle ambulanze di giungere in emergenza al Dea".

Situazione di caos segnalata da medici, automobilisti e dagli stessi pazienti dell'ospedale della Capitale. A quanto si è appreso, i problemi sarebbero accentuati anche da un passaggio per una stradina privata che attraversa l'ospedale e viene utilizzata da diversi automobilisti come uscita del Gra verso il centro di Roma.

"Voglio rivolgere un appello al Comune, al Municipio e all'Anas affinché si possa superare l’inerzia attuale permettendo di realizzare un'opera viaria fondamentale per l’ospedale Sant'Andrea, per l'utenza, i lavoratori ma anche per la viabilità locale. Dobbiamo in primo luogo tutelare il diritto alla salute pubblica e allo stesso tempo permettere un regolare deflusso veicolare. Per questo la Regione ha da tempo messo a disposizione i fondi per realizzare i lavori necessari". A chiederlo in una nota l'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato.

Per la Cisl Fp Lazio si tratta di una situazione inaccettabile: "Dov’è la Regione Lazio? E il Comune di Roma? Si può lasciare bloccato l'accesso a uno dei più importanti ospedali della Capitale? E il Commissario straordinario tace? Lo sa che questa condizione non fa altro che aumentare la rabbia e la frustrazione dei pazienti? E lo sa quale disagio devono sopportare i 'suoi' dipendenti per andare a lavoro? La risposta la continuiamo a chiedere oggi, ma lavoratori e cittadini la pretendono giustamente da giorni".