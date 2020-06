Dopo il lockdown tornano i volontari: a Grottarossa "parco plastic free"

Insieme ma distanziati. Così si ritroveranno i volontari del Rotary Club Roma Sud Est, quelli delle associazioni BAAAL e Amici del Parco Volusia che per sabato 6 giugno hanno organizzato un intervento di decoro partecipato al Parco della Pace - Papacci di Grottarossa.

Parco Papacci, dopo il lockdown ecco i volontari

Una mattinata di pulizia per liberare la zona del fondovalle dai rifiuti e dall'indecente discarica che ciclicamente compare nel lembo più estremo di via Veientana.

"L’obiettivo, che ciascuno di noi porterà avanti in autonomia, convergerà in un meritorio obiettivo comune: quello di effettuare la pulizia di uno dei parchi urbani simbolicamente piuù significativi di Roma con il suo sepolcro dei Veienti e la variante Veientana della Via Francigena, nel tratto conclusivo dell’ingresso a Roma, all’interno del Parco di Veio, immerso nella cosiddetta Valle di Poussin" - spiegano gli organizzatori di 'Papacci Plastic Free Park'.

Alla sbarra dell’accesso di fondovalle del Parco della Pace sarà allestita una zona nella quale verranno messe a disposizione attrezzi, quali rastrelli, pale e palette. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I volontari per il parco di Grottarossa "plastic free"

Presenti anche gli operatori dell’Ama che provvederanno al ritiro di quanto raccolto. Il Municipio XV invece effettuerà un sopralluogo del parco per ottimizzarne la fruizione condivisa attraverso la collocazione di segnaletica ad hoc che dissuada da comportamenti non consoni ad un’area protetta come quella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’abbandono indiscriminato di rifiuti è un problema sociale che va combattuto con tutte le nostre forze e, in questo caso, mettendoci operativamente, concretamente 'in campo' per risolverlo" - sottolineano dalla Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio.