Parco Volusia, anche la polizia ammonisce: "E' a rischio incendio". Il Comune avvia lo sfalcio

Da una parte le rimostranze dei cittadini impossibilitati, in piena estate, nell'entrare e usufruire al meglio del Parco Volusia; dall'altra le segnalazioni dell'opposizione municipale sulle pessime condizioni di quell'area verde inaugurata appena quattro anni fa e già ciclicamente in stato di abbandono. Nel mezzo pure i reclami del Municipio XV.

Parco Volusia, la polizia: "E' a rischio incendio"

Ad accertare poi, nel corso di alcuni controlli, "il cattivo stato di manutenzione di tutta l’area, evidenziando il rischio di incendi boschivi (Ordinanza della Sindaca nr. 101/2019 del 14.06.2019) e il cattivo stato di manutenzione del casale all’interno del parco" anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore.

Così il Parco Volusia, negli anni '90 strappato a speculazione e cemento, è finito nell'occhio del ciclone.

Inammissibile in pieno luglio avere il lembo urbano del parco di Veio tra vialetti impercorribili, erba secca alta oltre un metro, arredi e panchine fagocitate.

Il Municipio XV: "Abbiamo chiesto intervento urgente"

Un cruccio anche per il Quindicesimo che, parola di assessore, non ha mai smesso di sollecitare un intervento da parte del Comune, provvedendo pure direttamente con una propria ditta al taglio dell'erba nell'area laterale del parcheggio di via dei Ruderi di Grottarossa.

Sfalcio per il Parco Volusia

Così dopo proteste, reclami e addirittura diffide per il Parco Volusia è stato avviato l'agognato sfalcio.

"Finalmente, dopo numerosi solleciti da parte di questo Assessotato, che è arrivato persino ad inviare una diffida ai responsabili della manutenzione del parco ad intervenire con urgenza, richiamando anche l'ordinanza della Sindaca sul pericolo di incendio, da ieri (l'altro ieri 16 luglio ndr.) sono iniziati i lavori di sfalcio nel Parco Volusia" - ha fatto sapere l'assessore all'Ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata.

Operazioni che continueranno nei prossimi giorni "fino alla conclusione dell'intero parco, anche della parte lato via Veientana".

Roma Nord tenta così di riprendersi il suo grande parco, quello sottratto alle cubature, ma che adesso va difeso da risorse scarse e tempi sempre più lunghi per la manutenzione del verde.