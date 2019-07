Tomba di Nerone: coppia trovata con quattro pistole clandestine in casa

In casa, nascoste all’interno di una scatola di cartone, detenevano due pistole semiautomatiche marca “beretta”, di cui una analoga a quelle in dotazione alle Forze di Polizia, modello SB cal 9x19 completa di munizionamento parabellum, nonché una pistola lanciarazzi ed una canna per arma corta.

Così, quando gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, al termine di una attività di indagine, hanno bussato alla porta dell’appartamento in zona Tomba di Nerone in uso ad un uomo 41 enne dello Sri Lanka e ad una donna 25enne romana, quest’ultima, nel tentativo di nascondere la scatola alla vista degli investigatori ha cercato di calarla giù dalla finestra del bagno, legandola ad una corda.

Scoperto il maldestro escamotage, gli agenti l’hanno immediatamente bloccata e hanno recuperato il materiale. Sottoposta a perquisizione l’intera abitazione i poliziotti hanno rinvenuto un’ulteriore arma, un fucile semiautomatico.

I due non hanno fornito alcun tipo di spiegazione circa il possesso e la provenienza delle armi in questione. Arrestati, sono stati associati presso la casa circondariale di Regina Coeli e Rebibbia Femminile, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.