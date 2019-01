La fermata è una discarica: davanti all'ospedale l'attesa del bus è tra i topi

Sacchetti di plastica, cartacce, bottiglie, residui alimentari: la fermata del bus Sant'Andrea, proprio davanti l'ospedale di Gottarossa, è una discarica a cielo aperto. Nella scarpata verde, tra il marciapiede e le staccionate, i segni dell'inciviltà e dell'incuria.

Discarica dietro la fermata del bus

Cumuli di rifiuti tra i rovi alle spalle degli utenti in attesa dello 022 e dello 029: bus urbani che collegano Prima Porta a Grottarossa e Saxa Rubra a Largo Sperlonga, sulla Cassia. Non solo navette per il nosocomio di Roma Nord.

Condizioni tanto pietose che, complice pure l'aperta campagna, hanno attirato una colonia di topi. Tutti a scorazzare lungo la strada. Ce ne sono in abbondanza.

Colonia di topi a Grottarossa

A riprendere il tutto un utente che ha poi inviato il video alla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma".

Nella ripresa messa online la panoramica sullo sfacelo di quell'angolo tra erba incolta, bottiglie di plastica abbandonate nel verde insieme a buste, rimasugli e immondizia varia: una tappeto di lerciume in mezzo al quale "zompettano" ratti.

"Chi aspetta l'autobus lo fa a suo rischio e pericolo, in mezzo ai topi e in mezzo a questo schifo. E' pieno, stracarico di topi. Ditemi se è possibile in una Capitale" - denuncia il cittadino.