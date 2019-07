Troppi topi intorno, a Grottarossa via i cassonetti: bonifica e derattizzazione

Letteralmente presi d'assalto dai topi e per questo diventati un pericolo per residenti e operatori di Ama costretti a fare lo slalom tra ratti e sacchetti della spazzatura abbandonati ovunque ai piedi delle pattumiere. Per questo i cassonetti di via Veientana a Grottarossa sono stati temporaneamente rimossi.

Troppi topi intorno: rimossi i cassonetti di Grottarossa

Una decisione presa dal Municipio XV e dal capozona della Municipalizzata che per quell'angolo del quartiere, da tempo vessato da discarica perenne e roditori, hanno ordinato bonifica e derattizzazione.

"La postazione era piena di rifiuti a terra nonostante lo svuotamento della mattina, alcuni cassonetti erano danneggiati irrimediabilmente e tra l'altro vi era a terra l’ennesimo materasso , oltre a diversi rifiuti ingombranti lasciati sul posto dai soliti selvaggi che speriamo siano stati ripresi dalle fotototrappole li installate" - ha detto l'assessore all'Ambiente del Quindicesimo, Pasquale Annunziata.

Via Veientana: chiesta derattizzazione

Da qui l'intervento a tutela della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori: le pattumiere sono state spostate su via di Grottarossa, lontane da quella spalletta incolta che ora andrà sfalciata e derattizzata affinchè la colonia di topi non torni a farla da padrona.

Più cassonetti per Grottarossa

"Tra qualche giorno i cassonetti saranno potenziati con un'altra postazione di ferro da 2400 litri" - ha assicurato Annunziata.

Più pattumiere a disposizione e dunque più capienza nella speranza che i rifiuti non finiscano ancora a terra richiamando ratti, degrado e insalubrità ai piedi di abitazioni e parco popolato dai bambini della zona.