Grottarossa: perde il controllo dell'auto e finisce contro i cassonetti

Cassonetti rovesciati, spostati. La strada parzialmente ostruita dai cassoni e dalla spazzatura. Questa la scena che all'alba si è presentata agli abitanti di via di Grottarossa. Cosa è successo su via Cassia, si sono chiesti questa mattina tanti cittadini della zona. Testimoni riferiscono di un fracasso improvviso, a cui hanno fatto seguito delle sirene.

La scena è figlia di un incidente stradale autonomo avvenuto nel cuore della notte, poco prima delle 3. All'altezza del civico 760, un automobilista ha perso il controllo della sua Honda Jazz, finendo contro i cassonetti. Un'auto trasformata in una palla da bowling impazzita, capace di abbattere quanto si trovava di fronte. E per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto. Il conducente dell'auto è stato accompagnato per gli esami di rito all'ospedale Villa San Pietro. Nessuna ferita per lui.

Sul posto gli agenti del XV gruppo Cassia e il personale Ama che ha ripristinato il corretto posizionamento dei cassonetti.