Sfondano entrata del Conad ma la rapina non riesce: la cassaforte rimane incastrata

Con un furgone ariete hanno sfondato l'ingresso principale del supermercato Conad per rapinarlo, ma il colpo non è riuscito. La banda di ladri improvvisati, così, è fuggita. Ad indagare su quanto successo nella notte in via Quarto Peperino, i Carabinieri della stazione di Tomba di Nerone. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 19 e il 20 giugno.

I malviventi, con il furgone ariete, hanno distrutto la vetrata dell'ingresso, poi sono entrati e hanno provato a rubare la cassa continua. Il dispositivo, tuttavia, è rimasto incastrato e così il colpo è fallito.

Le indagini dei militari, con il supporto del Nucleo Operativo Trionfale, hanno permesso di recuperare il mezzo in un parcheggio di un comprensorio privato poco distante. Ora è caccia alla banda improvvisata.