Borgo di Cesano, "anomalie all'impianto": acqua a intermittenza e lamentele continue

Acqua che arriva con scarsa pressione, rubinetti quasi a secco e tutti i disagi legati ad un servizio di erogazione che da qualche tempo nel Borgo di Cesano appare assai deficitario.

Nel corso dei mesi, soprattutto durante quelli estivi, numerose le segnalazioni dei residenti del quartiere ai margini del Municipio XV che lamentano ore all'asciutto e difficoltà. Lamentele e reclami inoltrati sia ad Acea che a via Flaminia 872 dove ad interrogare il minisindaco Simonelli è stato il consigliere della Lista Marchini, Giuseppe Mocci.

"La mancata erogazione dell'acqua crea notevoli difficoltà alle famiglie con bambini piccoli e anziani, inoltre la cronica carenza idrica può determinare situazioni di pericolo nell'ambito igienico sanitario" - aveva sottolineato nel luglio scorso il consigliere ricordando come il gestore avrebbe dovuto garantire efficacia ed efficienza del servizio "che deve essere regolare e continuo".

Da li la richiesta di informazioni ai vertici del Quindicesimo che hanno inoltrato i quesiti all'azienda dell'acqua. Di recente le risposte arrivate da Piazzale Ostiense: alla base dei disagi, quelli registrati durante la scorsa estate, alcune anomalie alle apparecchiature elettromeccaniche "che - ammette l'azienda - hanno comportato brevi interruzioni della fornitura idrica potabile".

Guasti e difficoltà su cui Acea Ato2 sta lavorando: l'azienda ha infatti avviato, così è scritto nella nota mandata a via Flaminia 872, il rifacimento completo dell'impianto di sollevamento, quello sito in via Fontana Secca e che alimenta appunto il Borgo di Cesano. "Salvo imprevisti", specifica Acea, il tutto sarà "completato entro giugno". Proprio in tempo dunque affinchè la prossima estate di Cesano non sia l'ennesima all'asciutto.