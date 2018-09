Roma Nord da tre mesi senza centro di raccolta: container di Ama per correre ai ripari

Roma Nord senza centro di raccolta Ama da oltre tre mesi, così nel Municipio XV la Municipalizzata tenta di correre ai ripari con raccolte straordinarie degli ingombranti e centri mobili.

Roma Nord senza centro di raccolta Ama

Già perchè, in seguito alla chiusura del centro di raccolta al km 19680 di via Cassia, a rimanere senza un punto di riferimento per disfarsi di quei rifiuti non conferibili nei cassonetti è stato un vasto quadrante della città: quello più lontano dai centri di raccolta di Campi Sportivi e Battistini, a oltre 20km da zone come Olgiata e La Storta.

Ancora incerta la sorte del centro del Municipio XV, chiuso per "problemi tecnici di ristrutturazione": così Roma Nord si affida alle altre strutture e alle raccolte straordinarie.

Centri mobili Ama in Municipio XV

Domenica 23 settembre, dopo la recente iniziativa Il tuo quartiere non è una discarica, nel cuore de La Storta arriveranno i centri mobili di Ama. I cassoni della Municipalizzata sosteranno dalle 8 alle 12:30 in via Tieri, nel parcheggio all'altezza del civico 180.

Ogni “isola ecologica mobile” è costituita da 2 container scarrabili (uno principale e uno ausiliario) che occupano complessivamente una superficie di circa 20 metri quadri.

Cosa conferire nei container della Municipalizzata

Il container principale è attrezzato per ricevere piccole apparecchiature elettroniche (telefonini, parti di pc, giocattoli, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, contenitori con residui di vernici, oli vegetali e minerali. Il container è inoltre fornito di bidoncini per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica.

Il container ausiliario accoglie invece piccoli elettrodomestici e rifiuti ingombranti di dimensioni ridotte.

L’illuminazione interna dell’intera struttura è alimentata con pannelli fotovoltaici. Per l'occasione, l’azienda posiziona, inoltre, appositi “cassoni” e un automezzo speciale per il recupero di ingombranti e RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) di grandi dimensioni.

A disposizione dei cittadini anche due contenitori per piccole quantità di sfalci da giardino.

Il servizio, come di consueto, è dedicato solo alle utenze domestiche. L'Ama dunque non accetterà inerti e calcinacci.