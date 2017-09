Cesano, raccolta porta a porta a singhiozzo: "Così i topi passeggiano indisturbati"

Raccolta porta a porta a singhiozzo in quel di Cesano dove si moltiplicano le segnalazioni sui mancati passaggi, in particolare su via di Baccanello e limitrofe, per ritirare cartone, indifferenziata e umido.

Cesano: topi a passeggio tra i rifiuti

A preoccupare in particolar modo i sacchetti di organico lasciati, sotto il sole e al caldo, per giorni: una vera e propria attrattiva per i topi "che - scrive una residente - passeggiano alla grande".

"Nonostante le segnalazioni Ama non risponde" - lamentano dalla periferia del Municipio XV. "Un ritiro irregolare che si è intensificato nei mesi estivi" - incalza la consigliera del Pd, Agnese Rollo, che ha inoltrato una nota all'Assessore all'Ambiente del Municipio XV per chiedere di normalizzare i passaggi. Un sollecito alla missiva scritta già nell'aprile scorso. L'obiettivo è quello di "normalizzare il servizio" e permettere alla cittadinanza "di godere a pieno - scrive Rollo - del servizio offerto da Ama".

Cesano reclama servizio di Ama degno

Un servizio che al momento in quella parte di Cesano fa acqua da tutte le parti: cartoni, indifferenziata e umido rimangono così nei mastelli tra l'ira dei residenti e lo scetticismo di quanti pensano che la Capitale possa raggiungere in tempi brevi percentuali di differenziata da città europea.