Porta a porta in tilt: le strade di Cesano diventano discariche a cielo aperto

Passaggi saltati e rifiuti che rimangono accatastati davanti agli ingressi delle abitazioni o appesi alle ringhiere per sottrarli all'assalto di randagi e ratti. Raccolta porta a porta in tilt a Cesano, quartiere periferico del Municipio XV che da settimane lamenta il disservizio.

A Cesano porta a porta in tilt

Uomini e mezzi di Ama non bastano così la situazione rifiuti da quelle parti assume i caratteri dell'emergenza. Sacchetti delle diverse frazioni accumulati sui bidoncini, organico da giorni sotto al sole con le conseguenze più nefaste tra scarti putridi e cattivo odore ovunque.

Strade come discariche

Non solo nei pressi delle case: a causa della mancata regolare raccolta le strade del quartiere si stanno trasformando in vere e proprie discariche a cielo aperto alimentate da cittadini incivili esasperati dall'attesa.

Tra tutte via Orrea disseminata da montagne di rifiuti abbandonati al lato, accanto a campane del vetro e cassette Acea, nella speranza che Ama passi a ritirare il tutto liberando la zona da fetore e degrado.

"Telecamere di videosorveglianza" - suggerisce qualcuno per rintracciare e punire gli "zozzoni".

La petizione per annullare la Tari

Una conseguenza, evitabile, di un porta a porta che negli ultimi tempi fa davvero fatica. Un disservizio già segnalato dai residenti che con una petizione hanno chiesto l'annullamento della Tari: "Le nostre strade versano in condizioni pietose, il servizio non c'è" - hanno scritto i promotori pronti a denunciare Ama per presunta interruzione di pubblico servizio.