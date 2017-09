A Cesano il centro mobile di raccolta: si potranno conferire ingombranti e sfalci

A Cesano arriva il centro mobile di raccolta Ama. I container della Municipalizzata saranno posizionati in via Marino Dalmonte, proprio nel parcheggio delle auto.

Cesano: raccolta straordinaria ingombranti e sfalci

La raccolta straordinaria si terrà domenica 1 ottobre dalle 8 alle 12.30: nel centro mobile di raccolta Ama potranno essere conferiti in modo del tutto gratuito i rifiuti ingombranti. Nell'occasione verrà collocato anche un cassone per la raccolta degli sfalci e delle potature. Da sottolineare che il servizio è indirizzato alle utenze domestiche e non saranno accettati in nessun caso inerti e calcinacci.

A Cesano info sulla differenziata

Durante la giornata di raccolta straordinaria dei rifiuti i cittadini potranno inoltre avere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata.

La prossima raccolta straordinaria dei rifiuti

L'iniziativa di domenica 1 ottobre a Cesano precederà quella del 15 ottobre relativa a "Il tuo quartiere non è una discarica" che si svolgerà a Largo Nimis, Via Tieri Cassia Olgiata e via Cassia La Storta.