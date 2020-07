La scuola di Cesano inagibile da un anno e mezzo, a ottobre i lavori: alunni tra centro anziani e seminterrato

Ritorno sui banchi di scuola con destinazione incerta per gli alunni della media Periello di Cesano, in particolare per le quattro classi rimaste nella struttura dopo la dichiarazione di inagibilità di primo e secondo piano dell’edificio.

Lavori nella scuola media Periello

L’aggiudicazione dell’appalto per la verifica e la successiva progettazione degli interventi necessari avrà luogo a settembre, mentre la consegna dei lavori è prevista nel mese successivo: così per l’anno scolastico 2020-2021 quelle quattro classi, rimaste per mesi sotto la rete di contenimento, dovranno trovare un altro tetto.

Il ritorno a scuola degli alunni di Cesano

“La necessità è quella di assicurare l’ordinaria ripresa delle attività didattiche nell’istituto Periello” - hanno sottolineato la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta, e la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Alessandra Agnello.

In attesa che l’iter dell’appalto faccia il suo corso, il Municipio XV chiederà al Dipartimento Patrimonio di pubblicare una manifestazione di interesse per il reperimento di ulteriori spazi idonei a garantire la normale ripresa delle lezioni per gli studenti della scuola, quelli delle 4 aule presenti al pianterreno.

Gli alunni di Cesano tra centro anziani e seminterrato

Due le soluzioni alternative al vaglio: ricorrere a una quota spazi del Centro Anziani di Cesano o utilizzare i locali presenti a livello meno uno dello stesso edificio Periello.



“Nel frattempo Roma Capitale sta lavorando alla stipula di un protocollo con la Curia per verificare la possibilità di rinvenire altri spazi da poter mettere a disposizione della scuola. Prosegue, inoltre, la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale volta a individuare ulteriori soluzioni a una criticità che - hanno sottolineato Zotta e Agnello - non ammette più rinvii e per la cui risoluzione le commissioni Scuola e Lavori Pubblici stanno lavorando alacremente”.