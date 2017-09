Cesano, notte senz'acqua: arrivano le autobotti

Sarà una notte senz'acqua quella di venerdì 22 settembre per Cesano. Tra le 21 e le 7 del giorno seguente, per interventi di manutenzione straordinaria, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua. A comunicarlo Acea in una nota.

Autobotti a Cesano

Per la zona di Cesano previsto dunque l'arrivo di alcune autobotti: i servizi di rifornimento saranno disponibili per l’intera durata dei lavori in via Stazione di Cesano, di fronte al parcheggio della parrocchia di San Sebastiano e via Anguillarese angolo via Braccianese. Per i casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800130335.

"Acea Ato 2 - scrive l'azienda scusandosi per il disagio - invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800130335.