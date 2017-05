Cesano Borgo, abitazioni e locali senza acqua: "Acea porti autobotti"

Domenica di passione, ed ennesimo giorno di lamentele, a Cesano dove buona parte del quartiere si è ritrovata senza acqua. A rimanere a secco la solita zona del Borgo con residenti e proprietari delle attività commerciali e di ristorazione a denunciare il disagio.

Una problematica che a Cesano Borgo va avanti da tempo: con l'arrivo della primavera e del caldo l'acqua inizia a scarseggiare fino alle ultime estati passate praticamente a secco.

Criticità sulle quali Acea, così ha fatto sapere l'azienda, sta lavorando: previsto entro giugno infatti il rifacimento dell'impianto di sollevamento di via Fontana Secca, quello che alimenta appunto il servizio idrico del Borgo.

Ma a Cesano bisogna fare in fretta e fornire una valida soluzione ai disagi di abitanti e ristoratori. "Da giorni Cesano Borgo è senza acqua. Da sempre ci sono stati problemi, che in passato sono state gestite con segnalazioni tempestive da parte del Municipio, ma mai di queste dimensioni. Sono giorni che abitazioni e cittadini vivono un disagio senza alcuna soluzione. Neanche provvisoria" - ha denunciato il capogruppo del Pd in Quindicesimo, Daniele Torquati.

"Il silenzio delle amministrazioni locali e centrali ormai è fatto noto, ma a Cesano Borgo, dove insistono anche due ottimi ristoranti che attirano cittadini da tutta Roma, i residenti e gli esercenti chiedono aiuto".

Poi il monito all'azienda dell'acqua: "Acea si attivi per il ripristino della normalità. Se non in grado, chiediamo con urgenza l'immediato invio di auotobotti. Come del resto il buon senso auspicherebbe".