Cesano, perdite e guasti: il quartiere con l'acqua a singhiozzo

Sabato senza acqua per Cesano, periferia del Municipio XV rimasta a secco a causa di un guasto all'impianto di sollevamento.

Rubinetti che i residenti hanno trovato all'asciutto proprio a poche ore dall'annuncio dell'accordo raggiunto per evitare il disagio di una città senza acqua e con turni di razionamento. Paradossale ma vero.

Guasto a Cesano: il quartiere rimane senza acqua

Fortunatamente però alla base della mancanza di acqua "solo" un guasto temporaneo che Acea ha provveduto a riparare nel giro di qualche ora. Un disservizio che non ha messo a riparo l'amministrazione grillina del Municipio XV da critiche e polemiche politiche.

Cesano senza acqua: polemico il Pd

Ad incalzare la maggioranza del Quindicesimo il capogruppo Pd, Daniele Torquati: "Ci auguriamo una più rassicurante comunicazione ai cittadini in futuro. Per ora resta il disagio e l'imbarazzo di vivere una beffa con la certezza che nessuno si prenderà le proprie responsabilità dimostrando il nulla cosmico dell'amministrazione che questa volta se la prenderà con gli extraterrestri" - ha scritto l'ex minsindaco.

Cesano, perdita d'acqua in via di Baccanello

Ma se il guasto all'impianto di sollevamento, lo stesso che per alcune estati ha lasciato Cesano pressoché a secco, è stato riparato, i residenti chiedono un intervento anche per quella perdita in via di Baccanello.

Una fuoriuscita d'acqua, proprio in un periodo in cui gli sprechi non dovrebbero esistere, segnalata da giorni ma sulla quale nessuno si è ancora dato da fare: "E' una settimana che c'è lo zampillo, ma non si è vista un'anima" - denunciano da Cesano. Quella stessa periferia che da anni sa bene che cosa vuol dire trascorrere l'estate con l'acqua in gocce.