Cede fogna e crea voragine: la strada di Cesano chiusa da quasi cinquanta giorni

Quarantasette giorni, tanti ne sono passati dall'apertura della voragine in via Amilcare Paolucci nel quartiere di Cesano.

Voragine in via Amlilcare Paolucci

Era infatti il 21 luglio scorso quando, a causa di un malfunzionamento della fogna, il manto stradale ha ceduto costringendo la Polizia Locale a transennare la via e interdire il passaggio alle auto. Nessuna possibilità di arrivare sotto casa con la propria vettura per i residenti, stretto e di servizio il percorso lasciato per i pedoni.

Sul posto è arrivata anche Acea Ato2 che, in seguito alla videoispezione effettuata, ha certificato che la voragine è stata causata dal cedimento sì della fognatura, ma privata. Da qui la diffida del Municipio XV ai privati che dovranno ora incaricare un tecnico di parte e provvedere al ripristino della rete fognaria e del manto stradale.

Una voragine aperta da quasi 50 giorni

"Come previsto dalla normativa vigente, in caso di inottemperanza da parte dei privati entro i 15 giorni indicati nella diffida, sarà direttamente l’amministrazione pubblica ad eseguire l’intervento in danno" - ha fatto sapere il consigliere di Forza Italia in Municipio XV, Giuseppe Mocci, sollecitando via Flaminia a non oltrepassare i tempi stabiliti.

"Già troppo tempo è passato. In caso di mancato intervento da parte del privato - sottolinea il consigliere di centrodestra - sia il XV Municipio ad intervenire con urgenza".

Un anno fa messa in sicurezza "fai da te"

Non è la prima volta che in via Amilcare Paolucci si apre una voragine. Nell'agosto scorso una profonda falla, proprio al centro della strada, portò i residenti, stufi di attendere l'intervento del Municipio, ad adottare una segnalazione "fai da te": per coprire la voragine furono usati due bancali di legno e alcuni nastri.