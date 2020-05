Cesano, in bicicletta dalla stazione al parco: dopo sei anni ecco la “mini ciclabile”

Al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Cesano, circa cinquecento metri riservati alle due ruote che la periferia del Municipio XV attende da quasi sei anni: era infatti il 2014 quando l'allora Giunta Torquati decise di destinare una striscia di terreno lungo via della Stazione di Cesano al tracciato dedicato alle biciclette.

Cesano attende la mini ciclabile

Un progetto da realizzare sfruttando i 70mila euro circa arrivati nelle casse dell'ex XX Municipio nel 2012, ai tempi del governo di centrodestra, grazie ad un bando della Regione Lazio finalizzato alla riqualificazione del patrimonio pubblico situato nei centri gravati da servitù militari. Nel caso di Cesano la scuola di Fanteria.

Risorse inizialmente destinate al restyling del piazzale della chiesa e alla realizzazione di una statua, la riproduzione di quella del fante già presente nella cittadina militare, poi dirottate sulla ciclabile. Una pista rimasta però su carta, fino all’anno scorso quando l’iter per la realizzazione della mini ciclabile di Cesano si è concluso.

Nei giorni scorsi l’avvio del cantiere per il completamento del tracciato: cinque settimane il tempo stimato per realizzare la ciclabile da via Giovanni Palatucci, dove c’è il parco pubblico, alla stazione ferroviaria.

Il M5s: "Abbiamo recuperatp fondi mai utilizzati"

“La nuova pista ciclabile è stata realizzata con fondi regionali andati persi perché mai utilizzati dalla precedente maggioranza e recuperati da questa amministrazione che è riuscita a farseli riaccreditare e ad integrarli con fondi municipali” – ha spiegato il Movimento 5 Stelle del Municipio XV.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In corso sfalcio del verde, sistemazione delle banchine laterali, segnaletica e arredi. “Un’ opera che da anni aspettava la sua realizzazione e che finalmente vedrà il suo compimento”.