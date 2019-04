La statua del fante fa posto alle biciclette: così Cesano avrà la sua "mini" ciclabile

Dalla stazione alla chiesa sulle due ruote: Cesano avrà la sua pista ciclabile. Un progetto che la periferia del Municipio XV attende da tempo: era infatti il 2014 quando l'allora Giunta Torquati decise di destinare una striscia di terreno lungo via della Stazione di Cesano al tracciato dedicato alle biciclette.

La pista ciclabile di Cesano

Un progetto da realizzare sfruttando i 70mila euro circa arrivati nelle casse dell'ex XX Municipio nel 2012, ai tempi del governo di centrodestra, grazie ad un bando della Regione Lazio finalizzato alla riqualificazione del patrimonio pubblico situato nei centri gravati da servitù militari.

Dalla statua del fante alla pista ciclabile

Risorse inizialmente destinate al restyling del piazzale della chiesa e alla realizzazione di una statua da porre proprio all'ombra del campanile di San Sebastiano: la riproduzione del fante con elmetto e fucile già presente all'interno della Scuola di Fanteria. Un progetto rivisto all'epoca del centrosinistra: niente statua ma pista ciclabile. Poco più di 500 metri che diventeranno realtà dopo cinque anni trascorsi tra studio delle modifiche, riattivazione del finanziamento e acquisizione delle aree.

"Decidemmo di cambiare progetto, senza voler con questo mancare di rispetto alla scelta di dedicare un monumento al 'fante', ma con la volontà di dotare il territorio di una infrastruttura per la mobilità sostenibile che tenesse conto anche e soprattutto della grande esigenza di decoro urbano raccolta tra i cittadini" - ha spiegato l'ex minisindaco del XV, Daniele Torquati.

Gli alberi dei cittadini contro l'elettrosmog

Lungo il tracciato della pista ciclabile previste panchine e zone d'ombra. In corso di spostamento gli alberi piantati intorno ai tralicci dell'alta tensione da alcuni cittadini, esperti del settore, per ammortizzare gli effetti dell'elettrosmog: quelli rimossi saranno ricollocati nel piazzale della chiesa.

Cinquecento metri di ciclabile che si inseriscono in un progetto più ampio, in un circuito ciclabile più esteso.

Il percorso della ciclabile verso via Baccanello

"Oggi per noi è un gran giorno perché l'iter si è concluso e un pezzo della nostra periferia si è dotata del primo tratto di una pista ciclabile che dovrà essere collegato al progetto del percorso ciclabile del lago fino ad Anguillara e il percorso pedonale del piano B20 fino a via Baccanello, ma soprattutto - hanno sottolineato Torquati e la consigliera Pd in XV, Agnese Rollo - abbiamo una zona del quartiere sottratta al degrado urbano".

"Un progetto che ci soddisfa e che ci permette di ringraziare non solo quel gruppo di consiglieri municipali della scorsa consiliatura che scelse di cambiare il progetto, ma anche la Regione Lazio e l'attuale Assessore al Bilancio del Municipio XV che - hanno concluso - ha raccolto le nostre sollecitazioni, nonostante la lenta burocrazia che in questi 3 anni sta paralizzando Roma Capitale".

Circa due mesi, a quanto si apprende, quanto servirà affinchè la ciclabile di Cesano sia realtà. Dopo cinque anni, l'attesa è finita.