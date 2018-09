Scene di ordinario degrado alla stazione di La Storta, o in generale sulla stessa altezza di via Cassia, terra di nessuno, dove spazzatura buttata qua e la, parcheggi abusivi e verde incolto sono la norma. È stato impossibile contattare AMA a causa delle loro linee quotidianamente prese d'assalto (immagino per le stesse ragioni purtroppo). Questa purtroppo è la Roma che ci spetta e che spetterà ai nostri figli, nonostante i sacrifici e le tasse che ogni anno lo Stato ci impone, a fronte di un "servizio" che non è per niente degno del suo nome. Confidiamo in un cambiamento che tarda sempre ad arrivare, a prescindere dal partito che comanda, vivendo in una continua condizione di disagio, che oramai sembra essere "normale", dove le persone rassegnate non ci fanno più caso e neanche se ne lamentano più. Questo è il risultato di decenni di corruzione, mafia e malgoverno, che le generazioni future non si meritano.