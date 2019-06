Il viaggio della solidarietà fa tappa a Olgiata: donazione del sangue nella piazza del mercato

Non solo l'ormai consolidata tappa sotto alla Farnesina, le autoemoteche per la donazione e raccolta di sangue arrivano all'Olgiata per dar vita alla giornata della solidarietà promossa dal Municipio XV insieme ad ASL Roma 1, Ministero degli Affari Esteri, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e Ospedale San Pietro, con pure l'adesione di AVIS Comunale di Roma, Avis Intercomunale San Pietro, Croce Rossa Italiana ed EMA- ROMA.

Raccolta sangue all'Olgiata

La raccolta di sangue, la seconda del 2019, si terrà venerdì 28 giugno dalle ore 7.30 alle ore 12 presso la piazza del Mercato, all’altezza di via Giuseppe Belardinelli.

A disposizione dei cittadini una-due autoemoteche con relativo personale medico.

Il Municipio XV: "Gesto che dà speranza"

"Ringraziamo di cuore sin da ora tutti coloro che interverranno donando, con il loro gesto, una speranza a chi ha bisogno di un atto di vera solidarietà" - ha detto il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli.