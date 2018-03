Fiori nelle buche anche a Roma Nord: è il "richiamo garbato" alla Sindaca

Terra per riempire le buche e fiori colorati per adornarle: anche i crateri di Roma Nord diventano fioriere. Succede per le vie di Cesano, in quelle interne al quartiere e su quelle più grandi e trafficate, così come a La Giustiniana e La Storta.

Emergenza buche a Roma Nord

I fiori, piccoli e colorati, sono stati piantati da ignoti nei giorni scorsi: tanti i passanti che, affascinati e incuriositi, si sono fermati immortalando quelle installazioni floreali apparse dal nulla. Da li le foto hanno conquistato pagine e gruppi social animando il dibattito sull'emergenza buche.

A Roma Nord tante le strade in difficoltà tanto che corso Francia, via Flaminia Nuova e via Cassia Nuova - nell'ambito del programma #StradeNuove - saranno prossimamente interessate dal ripristino di interi tratti. Ma non solo le arterie a grande scorrimento: tanti, da Cesano a Labaro passando per Grottarossa e Fleming, i quartieri alle prese con dissesti stradali e crateri.

E' proprio qui che le buche, grazie ad alcuni anonimi, si sono trasformate in fioriere. Un'iniziativa del tutto simile a quella messa in campo dai giovani dell'Appio Tuscolano.

Fiori nelle buche a Cesano e La Storta

"Un fiore come richiamo garbato (e non una provocazione) al Sindaco Raggi. Complimenti a questi ragazzi" - ha scritto sui social l'ex consigliere del Municipio XX, Giuliano Pandolfi, postando le foto dei fiori nelle buche di Cesano.

"Fiori nelle buche, un gesto di rassegnazione di fronte ad un'amministrazione incapace di gestire quella che oggi è diventata un'emergenza. Ma anche fiori di speranza per una Roma ormai diventata un colabrodo" - il commento di Stefano Peschiaroli, vice coordinatore di Forza Italia in Quindicesimo.

"L'emergenza buche - ha fato notare - ormai si sta trasformando in emergenza voragini, mettendo in serio pericolo la sicurezza dei cittadini. In molti hanno subito danni fisici e materiali".

Un protocollo con le assicurazioni per i risarcimenti

La speranza, anche attraverso l'invito "garbato" con tanto di omaggio floreale, è che il Campidoglio e la Sindaca Raggi intervengano rimettendo in sesto le strade: rifacimenti completi e non quei rattoppi pronti a saltare alla prossima pioggia.

"La Sindaca programmi un protocollo d'intesa con le Assicurazioni di Roma affinché - scrive Peschiaroli - i malcapitati possano essere certi dei risarcimenti e che ciò avvenga in tempi normali".