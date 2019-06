I volontari aprono il canile: la Giornata del Cucciolo per promuovere le adozioni degli abbandonati

Osservare i cuccioli mentre corrono spensierati nelle aree di sgambamento a disposizione, far loro qualche coccola o giocarci: i volontari dell'associazione Amici di Fido aprono le porte del canile Valle Grande a La Storta per promuovere le adozioni dei cagnolini ospiti.

La Giornata del Cucciolo al canile Valle Grande

Un evento, in programma domenica 9 giugno dalle 10 alle 16, "pensato per dare modo ai tanti cuccioli, che attualmente vivono in un box, di farsi conoscere con la speranza di trovare una famiglia, prima di diventare adulti" - spiegano dall'associazione.

Un gruppo di volontari e amici degli animali e dell'ambiente che da anni gestisce il rifugio di via Paravia dove sono ospitati in prevalenza cani che sono stati abbandonati. "Il nostro obiettivo prioritario è quello di tutelare, curare e soprattutto farli adottare" - ribadiscono da Amici di Fido.

Il canile dove i volontari accudiscono gli "abbandonati"

Un lavoro duro il loro, alle prese con risorse scarse e spese vive. "I fondi raccolti (tramite donazioni ndr.) sono destinati a sostenere le spese necessarie per la sterilizzazione di cani e gatti randagi, per il mantenimento e la cura dei cani del rifugio, per l'assistenza agli animali raccolti per le strade, feriti e bisognosi di cibo e cure veterinarie".

Ogni ospite che trova una famiglia diventa così una vittoria per tutto il canile, un cucciolo tolto prima dalla strada e poi da un box che, per quanto dignitoso, non è mai caldo come il giardino o gli ambienti condivisi con una famiglia amorevole.

Così gli Amici di Fido ci provano: domenica al canile Valle Grande porte aperte. Saranno presenti volontari ed educatori cinofili a cui si potranno chiedere consigli pratici per una eventuale convivenza con uno dei piccoli ospiti.