Il nuovo affaccio di Isola Farnese: via la gru che per 18 anni ha ciondolato sulle case

Isola Farnese si gode il suo nuovo panorama: è stata rimossa la gru, vecchia ed arrugginita, che per quasi diciotto anni ha svettato sulle case di via Francesco Serritelli.

Via la gru di via Francesco Serritelli

Installata per completare una palazzina tutt’oggi incompiuta la gru era diventata l’incubo dei residenti: “Arrugginita, cigolante e oscillante al vento: con quest’assoluto senso di precarietà hanno dovuto convivere fino ad oggi i cittadini” – ha scritto in una nota Andrea Nardini, coordinatore della Lega in Municipio XV.

L’anno scorso la petizione per accendere i fari su quella strada a nord di Roma. A preoccupare gli abitanti non solo la gru ma anche le condizioni dello stabile, uno scheletro in cemento armato incustodito e abbandonato, divenuto rifugio per sbandati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Isola Farnese resta l'ecomostro

Ieri la rimozione della gru. A quanto si apprende ne verrà montata un’altra, nuova e moderna: Isola Farnese questa volta spera che la macchina serva davvero a completare l’edificio che giace davanti alle loro finestre, “un vero e proprio ecomostro”.