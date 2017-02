Il Municipio XV aderisce a #ItalianVillages per valorizzare i Borghi di Roma Nord

Il Consiglio del Municipio XV ha detto sì alla risoluzione presentata inizialmente dai consiglieri Pd, Torquati e Rollo, e poi sottoscritta da tutti gli altri gruppi consiliari, per l'adesione al progetto #ItalianVillages.

Obiettivo quello di valorizzare i Borghi del territorio in una narrazione collettiva della bellezza di quell’Italia meno conosciuta ma autentica ed affascinante con grandi potenzialità ancora da sviluppare.

Nell’Anno dei Borghi, inaugurato ufficialmente dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo lo scorso 15 febbraio, anche l’Istituzione locale si renderà quindi parte attiva nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, umano e culturale di realtà spesso poco conosciute, con l’obiettivo di promuovere un’esperienza turistica sostenibile e autentica, complementare rispetto a quella delle località universalmente note.

"Due sono i gioielli certamente degni di promozione e pubblicizzazione nel nostro territorio: il Borgo di Cesano – che ha il suo fiore all’occhiello nella Festa del SS. Crocifisso – e il delizioso borgo medioevale di Isola Farnese – parte di uno degli itinerari della Via Francigena – due realtà ricche di storia, cultura e tradizioni" - ha scritto in una nota Torquati sottolineando come per la buona riuscita del progetto #ItalianVillages, che si prefigge l’obiettivo di stimolare nuovi flussi turistici, anche internazionali, sia necessario un impegno corale.

Da qui l'invito a tutti i cittadini, anche riuniti in associazione, ad inviare all’indirizzo e-mail dedicato – che sarà indicato a breve sul sito istituzionale del Municipio XV – foto, racconti, video o segnalazioni relativi ai Borghi del Quindicesimo.

Il Municipio – che provvederà a pubblicizzare l’iniziativa anche nelle scuole – per il tramite del proprio account twitterà quanto inviato con il nome degli autori e con l’hashtag #ItalianVillages, al fine di poter essere individuato e ri-condiviso attraverso il “Laboratorio Social delle regioni” voluto dall’Agenzia Nazionale del Turismo, e sarà tradotto e rilanciato in varie lingue dalle Sedi Estere dell’Agenzia.