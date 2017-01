Tubazioni rotte e aule allagate: a La Giustiniana scuola chiusa

Niente campanella per gli alunni della scuola dell'infanzia Case e Campi nel quartiere de La Giustiniana. Il Municipio XV, dopo aver riscontrato una perdita di acqua dalle tubazioni antincendio, ha disposto la chiusura della struttura per la giornata di oggi.

"A seguito della segnalazione si è provveduto ad intervenire prontamente per ripristinare i locali scolastici interessati dalla perdita di acqua, grazie all’intervento dell’ufficio Tecnico del Municipio XV con l’ausilio dei Vigili del Fuoco" - hanno fatto sapere da via Flaminia 872 spiegando come la chiusura della scuola di via Gherardini si rende necessaria per "permettere la riparazione della tubazione e il ripristino totale dei locali interessati dalla perdita di acqua, garantendo la sicurezza della piccola utenza".

Da domani, a quanto si apprende, campanella regolare: a Case e Campi dopo l'inconveniente si torna a scuola.